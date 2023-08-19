В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Энрике из «Бетиса»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что «Зенит» заинтересован в форварде «Бетиса» Луизе Энрике.

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что «Зенит» предложил за 22-летнего бразильца около 20 миллионов евро, но испанский клуб отклонил оффер, так как хочет получить за игрока не менее 35 миллионов.

«Ведет ли «Зенит» переговоры по переходу Энрике? Это слухи», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне в активе Энрике одна голевая передача в одном матче ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.