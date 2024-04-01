Полузащитник «Краснодара»: «В матче с «Зенитом» постараемся показать все, на что способны»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

«Уверен, мы продолжаем бороться за чемпионство. Мы можем обыграть любую команду чемпионата. У нас впереди еще будет матч против «Зенита», где мы постараемся показать все, на что способны», — приводит слова Баньяца Metaratings.ru.

Игра состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Краснодар» идет вторым с 40 очками.