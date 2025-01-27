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Сегодня, 06:22

Полузащитник Камило не прилетел на сборы «Ахмата» и хочет покинуть клуб

Даниил Аршавский
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Полузащитник Камило Де Оливейра не прибыл на сборы «Ахмата» в Турции и хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды, сообщает Metaratings.ru.

Грозненский клуб уже приступил к поискам нового опорного хавбека.

25-летний бразилец присоединился к «Ахмату» в августе 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В нынешнем сезоне Камило отметился одной результативной передачей в 21 матче за грозненцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ сезона-2024/25 «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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