Антич — о пиве на стадионах: «Если хочется, можно выпить бутылку 0,5, съесть сосиску и посмотреть футбол»

Полузащитник «Химок» Никола Антич в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— Как вы относитесь к пиву на стадионах?

— Я алкоголь не люблю и не пью. Но каждый свободный человек, даже мой папа или папа жены — пьет пиво. Если хочется, то можно выпить одну бутылку 0,5 пива, съесть сосиску и посмотреть футбол. Если он не мешает судье на поле или другим, то все в порядке.

— Вы говорили, что за многими следите. Есть какие-то знакомые?

— У меня нет социальных сетей. Не слежу ни за кем.

— Самый топовый игрок с кем вы общаетесь?

— Лазар Маркович.

«Химки» после 26 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков.