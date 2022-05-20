Глушаков: «Было предчувствие, что «Спартак» может вылететь из РПЛ»

У Глушакова было предчувствие, что «Спартак» может вылететь из РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

После 29 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи набрали 38 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. Подмосковная команда с 29 баллами располагается на 13-й позиции.

«Спартак» в этом сезоне не очень, — приводит слова Глушакова РИА «Новости Спорт». — В турнирной таблице это видно. Глупо говорить, что «Спартак» в порядке и шикарно играет. Они на десятом месте, «Химки» недалеко от них. Один плюс, что сейчас попали в финал Кубка России. Его надо выиграть. Было предчувствие, что «Спартак» может вылететь из РПЛ. Очки не обманешь. Но они собрались и избежали неприятностей».

35-летний россиянин играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.