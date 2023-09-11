Полузащитник «Гремио» Бительо подтвердил, что может перейти в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бительо отреагировал на информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Динамо».

9 сентября издание Globo сообщило, что московский клуб предложил за 23-летнего бразильца 10 миллионов евро.

«Да, у меня есть предложение, но я оставлю решение этого вопроса своему агенту. Он знает, что я хочу. Сейчас я сфокусирован на тренировках и игре за олимпийскую сборную. Когда я вернусь в клуб, мы со всем разберемся. Есть ли шанс, что я не останусь в «Гремио» до конца сезона? Есть вероятность, но нет ничего конкретного. Мой агент сейчас разбирается с этим, посмотрим, что будет в итоге», — приводит Globo Esporte слова Бительо.

Бительо перешел в «Гремио» в сентябре 2018 года, на его счету 17 голов и 8 результативных передач в 92 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.