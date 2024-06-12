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Севикян признался, что скучает по Москве: «Единственное, пробки затягивают график»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» поделился мнением о Москве.

— Есть какие-то места, которые обязательно нужно посетить в Будапеште?

— Нужно просто гулять по центру, проходить исторические здания. Есть еще набережная, можно заглянуть на мосты, которые соединяют две исторические части города — Буду и Пешт. Все это очень интересно. Если будете просто ехать по городу, сами заметите очень много красивых достопримечательностей.

Еще мне понравилось, что рядом с Будапештом есть очень много классных городов. Ты в двух часах на машине от Вены, рядом Братислава, Белград. Тебе дали выходной — купил билет в Рим, через час ты уже там. Очень хотел туда съездить.

— Пробовал венгерскую кухню?

— Только гуляш. Но армянская еда лучше!

— Скучаешь по Москве?

— Да, Москву очень люблю. Всегда любил, еще когда жил в Испании. С удовольствием возвращаюсь сюда. Единственное, как обычно, пробки затягивают график. Хочется со всеми встретиться, провести время с близкими людьми. Но из-за пробок что-то откладывается.

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Футбол
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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