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Сегодня, 10:45

Севикян рассказал о реальном интересе к Сперцяну и Тикнизяну из Европы

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» оценил перспективы партнеров по сборной Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна на переход в европейские клубы.

«Я слышал про интерес клубов к ним, они слышали новости про меня. Сам обсуждал с ними какие-то свои варианты в Европе, советовался. Они были за и только радовались тому, что у меня были такие возможности. И я рад за них, что к ним есть реальный интерес из Европы. Во многом у нас совпадают взгляды. Буду очень счастлив, если у них получится уехать в Европу. Они этого заслуживают. Для них это большой новый вызов. Думаю, они способны его принять и преодолеть», — сказал Севикян «СЭ».

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024 и не попала в финальную часть турнира.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Наир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Джон Кордоба

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Зенит

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ЦСКА

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