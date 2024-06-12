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Агент Дубровин: «Ростов» не пытался вернуть Рудакова, у него долгосрочный контракт с «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Дубровин, агент вратаря «Сочи» Максима Рудакова, прокомментировал будущее своего клиента. 28-летний голкипер присоединился к южанам в феврале 2024 года, перейдя из «Ростова».

«Планируем, что он останется в клубе и продолжит работу с Робертом Морено. У него долгосрочный контракт с «Сочи». То, что Морено не ушел, — хороший сигнал для всей команды. «Ростов» не пытался вернуть Рудакова. Да и самому Максиму очень комфортно в «Сочи». Его окружают люди с большим человеческим потенциалом. Максиму нравится футбол, в который играет команда. Морено строит начало атаки через вратаря, а Рудаков один лучших вратарей в России по игре ногами», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

Контракт Рудакова с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 7 матчей, пропустил 10 голов и 2 встречи провел на ноль.

«Сочи» завершил сезон на последнем месте и вылетел из РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Ростов
ФК Сочи
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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