Агент Дубровин: «Ростов» не пытался вернуть Рудакова, у него долгосрочный контракт с «Сочи»

Александр Дубровин, агент вратаря «Сочи» Максима Рудакова, прокомментировал будущее своего клиента. 28-летний голкипер присоединился к южанам в феврале 2024 года, перейдя из «Ростова».

«Планируем, что он останется в клубе и продолжит работу с Робертом Морено. У него долгосрочный контракт с «Сочи». То, что Морено не ушел, — хороший сигнал для всей команды. «Ростов» не пытался вернуть Рудакова. Да и самому Максиму очень комфортно в «Сочи». Его окружают люди с большим человеческим потенциалом. Максиму нравится футбол, в который играет команда. Морено строит начало атаки через вратаря, а Рудаков один лучших вратарей в России по игре ногами», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

Контракт Рудакова с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 7 матчей, пропустил 10 голов и 2 встречи провел на ноль.

«Сочи» завершил сезон на последнем месте и вылетел из РПЛ.