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Сегодня, 10:00

Якимов — о возвращении в профессиональный футбол: «Стал ценить его благодаря опыту на другой работе»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил вернуться в профессиональный футбол в 2019 году.

Ранее 26-летний полузащитник рассказал, почему решил приостановить карьеру в 2016 году.

«Долго об этом думал... Во-первых, форму поддерживал на студенческих турнирах. Во-вторых, многие говорили: «А ты зачем бросил-то? У тебя все задатки, чтобы играть на высоком уровне». Все это капало на мозги — вот и решил, что пора возвращаться. В 2019 году поехал в «Краснодар» благодаря Марьяновичу. Пригласили на просмотр в третью команду. Месяц-полтора я просто тренировался, не играл. В физическом плане было сложно...» — сказал Якимов «СЭ».

Якимов также рассказал о мотивации вернуться в профессиональный футбол

«Страха начинать все сначала не было. Была мотивация двигаться дальше, так как мои сверстники три года тренировались, в отличие от меня. Плюс я стал ценить футбол — во многом благодаря опыту на другой работе. Понял, как круто играть на профессиональном уровне и добиваться новых высот», — добавил Якимов.

Якимов в этом сезоне провел за «Факел» 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Вячеслав Якимов. «За игру получал 5 тысяч рублей. Столько же — за победу». Он прерывал карьеру на три года, а сейчас зажигает в РПЛ

ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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