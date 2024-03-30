Якимов — о возвращении в профессиональный футбол: «Стал ценить его благодаря опыту на другой работе»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил вернуться в профессиональный футбол в 2019 году.

Ранее 26-летний полузащитник рассказал, почему решил приостановить карьеру в 2016 году.

«Долго об этом думал... Во-первых, форму поддерживал на студенческих турнирах. Во-вторых, многие говорили: «А ты зачем бросил-то? У тебя все задатки, чтобы играть на высоком уровне». Все это капало на мозги — вот и решил, что пора возвращаться. В 2019 году поехал в «Краснодар» благодаря Марьяновичу. Пригласили на просмотр в третью команду. Месяц-полтора я просто тренировался, не играл. В физическом плане было сложно...» — сказал Якимов «СЭ».

Якимов также рассказал о мотивации вернуться в профессиональный футбол

«Страха начинать все сначала не было. Была мотивация двигаться дальше, так как мои сверстники три года тренировались, в отличие от меня. Плюс я стал ценить футбол — во многом благодаря опыту на другой работе. Понял, как круто играть на профессиональном уровне и добиваться новых высот», — добавил Якимов.

Якимов в этом сезоне провел за «Факел» 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.