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Белоус — о разгромной победе «Ростова» над «Динамо»: «Счет абсолютно по игре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-гендиректор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал победу ростовчан над «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ.

«Счет абсолютно по игре. «Ростов» переиграл «Динамо» по всем компонентам, был лучше функционально готов, был гораздо быстрее. Они играли компактно и здорово выходили из обороны в атаку, чего не скажешь о «Динамо». Мне кажется, злую шутку с «Динамо» сыграл перерыв на матчи сборных», — цитирует Белоуса Metaratings.

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Юрий Белоус
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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