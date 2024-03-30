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Агент Мохеби: «Думаю, сейчас Мохаммад лучший в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Амир Саадати, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Мохаммада Мохеби оценил игру своего клиента в последних матчах.

«Конечно, я этого ожидал. В обратном случае мы бы не выбрали «Ростов» и РПЛ. Мохаммад — золотой мальчик с отличными качествами. Он счастлив в Ростове, и поэтому делает все возможное, чтобы помочь клубу. Думаю, сейчас Мохеби действительно лучший в лиге. Кроме того, он отлично проявил себя в матчах Кубка Азии в составе сборной Ирана, забил красивый гол в ворота Японии — одной из лучших команд в мире», — цитирует Мохеби «РБ Спорт».

25-летний иранец оформил дубль в матче против «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ. Ранее он также отметился дублем в матче против «Краснодара» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
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15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 - : -
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