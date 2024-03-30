Агент Мохеби: «Думаю, сейчас Мохаммад лучший в РПЛ»

Агент Амир Саадати, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Мохаммада Мохеби оценил игру своего клиента в последних матчах.

«Конечно, я этого ожидал. В обратном случае мы бы не выбрали «Ростов» и РПЛ. Мохаммад — золотой мальчик с отличными качествами. Он счастлив в Ростове, и поэтому делает все возможное, чтобы помочь клубу. Думаю, сейчас Мохеби действительно лучший в лиге. Кроме того, он отлично проявил себя в матчах Кубка Азии в составе сборной Ирана, забил красивый гол в ворота Японии — одной из лучших команд в мире», — цитирует Мохеби «РБ Спорт».

25-летний иранец оформил дубль в матче против «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ. Ранее он также отметился дублем в матче против «Краснодара» (2:1).