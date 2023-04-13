Захарян рассказал, как относится к хейту в свой адрес: «Может, это их работа на ТВ — говорить плохое»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал, как относится к хейту в свой адрес.

— Читаю про себя много. Ну как читаю — не вот прямо захожу и смотрю. Если вижу что-то... Бывает в прикол мне Ярик (Гладышев) скидывает, если что-то смешное. Наверное, это нормально, когда плохой матч провел — и гнобят там, образно говоря. Спокойно на это реагирую. Ну говорят и говорят. Может, это их работа там на телевидении — что-то говорить плохое, — сказал Захарян.

Захарян ярко проявил себя в составе «Динамо» в сезоне-2020/21, закрепился в составе через год, а сейчас проводит свой третий полноценный в бело-голубой форме. В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном. Мы задаем ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, как он изменился за прошедший год.