Полузащитник «Динамо» Рубенс: «Вся команда виновата в поражении от ЦСКА»

Полузащитник «Динамо» Рубенс подвел итоги матча против ЦСКА (1:3) в 5-м туре РПЛ.

— Считаю, что мы хорошо начали матч, но два гола мы быстро пропустили, — начал Рубенс. — Сейчас не время много говорить, надо готовиться к следующему матчу. Вся команда виновата в этом поражении, все ошибались. Это коллективная ошибка.

— Что можете сказать о работе с Валерием Карпиным?

— Он только недавно пришел в команду, как и я. Считаю, что нам нужно работать, чуть терпения и будет результат. Я знал, что он играл в Европе.

— В Бразилии писали, что вы могли перейти в «Спартак», якобы они делали предложение. Почему выбрали «Динамо»?

— Если было предложение от «Спартака», то оно было клубу. Со мной и моим агентом никто не связывался. Было предложение от «Краснодара» два года назад.

«Динамо» (5 очков) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей. ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».