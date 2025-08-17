«Краснодар» — «Сочи»: «быки» вышли вперед после удаления Марсело

«Краснодар» вышел вперед в матче 5-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

Гол на 49-й минуте забил Эдуард Сперцян. На 47-й минуте защитник сочинцев Марсело был удален с поля за вторую желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.