КДК РФС рассмотрит инцидент в концовке матча «Рубин» — «Уфа»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Уфой» (1:2).

«Рассмотрим массовое выбегание болельщиков «Рубина» на поле, бросание посторонних предметов на поле и скандирование ненормативной лексики. Также рассмотрим массовое появление «Уфы» на поле, удаление тренера Шайбекова за ненормативную лексику в адрес судейской бригады. Рассмотрим удаление тренера «Уфа» Зарапина за оскорбительный жест в адрес судейской бригады и неподобающие поведение «Уфы» — два удаления в одной команде», — сказал Григорьянц «СЭ».

Благодаря победе «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и заняла 14-е место в турнирной таблице с 30 очками. Команда сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», занявшим третью строчку в ФНЛ.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.