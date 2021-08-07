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Полузащитник «Динамо» Лесовой успешно прооперирован в Италии

15:00
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Пресс-служба «Динамо» сообщила, что полузащитник Даниил Лесовой успешно прооперирован в одной из клиник Италии.

Как ранее сообщал «СЭ», у 23-летнего футболиста было диагностировано парциальное повреждение передней крестообразной связки колена.

В текущем сезоне Лесовой принял участие в одном матче за «Динамо», проведя в общей сложности 84 минуты во встрече первого тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:0).

В сезоне-2020/21 Лесовой провел 31 матч за бело-голубых, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Игрок выступает за «Динамо» с 2020 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит
Краснодар

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo/status/1423974840671813635

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