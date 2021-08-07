Полузащитник «Динамо» Лесовой успешно прооперирован в Италии
Пресс-служба «Динамо» сообщила, что полузащитник Даниил Лесовой успешно прооперирован в одной из клиник Италии.
Как ранее сообщал «СЭ», у 23-летнего футболиста было диагностировано парциальное повреждение передней крестообразной связки колена.
В текущем сезоне Лесовой принял участие в одном матче за «Динамо», проведя в общей сложности 84 минуты во встрече первого тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:0).
В сезоне-2020/21 Лесовой провел 31 матч за бело-голубых, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Игрок выступает за «Динамо» с 2020 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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