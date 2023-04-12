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Макаров — о Йокановиче: «Он спокойный и всегда открытый тренер»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о Славише Йокановиче. По словам российского хавбека, они долго привыкали к сербскому специалисту.

«После Шварца тяжело было привыкнуть, пару месяцев точно. Не хватало, что на тебя мог кто-то крикнуть на бровке, как Шварц мог наорать, чтобы тебя завести. Но со временем привык, мне так даже спокойнее и легче. Если что-то не так, он в перерыве подойдет и скажет.

Йоканович всегда открытый, если ты хочешь пообщаться — можешь подойти к нему обсудить любые вопросы. Полгода назад я заходил к нему общаться, у меня тогда были проблемы. И мы с ним сидели, обсуждали. Он открытый человек, спокойный», — сказал Макаров в программе Футбол России на телеканале Россия 24.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».

Йоканович подписал контракт с «Динамо» 17 июня 2022 года.

Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Славиша Йоканович
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
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Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Зенит

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