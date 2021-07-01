Зарема Салихова спрогнозировала пятерку лучших команд РПЛ следующего сезона

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала пять лучших команд Тинькофф чемпионата России по итогам следующего сезона.

«Давайте попробуем угадать расстановку команд первые 5 мест в следующем сезоне? Мой прогноз: 1– Бомжи; 2 – «Локомотив»; 3 – «Спартак» (только из-за любви к команде); 4 – «Рубин»; 5 – «Динамо», – написала Салихова в своем Telegram-канале.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля, первыми сыграют «Ростов» против московского «Динамо».

В минувшем сезоне чемпионом стал "Зенит". Для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал седьмым в истории.