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Зарема Салихова спрогнозировала пятерку лучших команд РПЛ следующего сезона

23:27
Футболисты &quot;Зенита&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала пять лучших команд Тинькофф чемпионата России по итогам следующего сезона.

«Давайте попробуем угадать расстановку команд первые 5 мест в следующем сезоне? Мой прогноз: 1– Бомжи; 2 – «Локомотив»; 3 – «Спартак» (только из-за любви к команде); 4 – «Рубин»; 5 – «Динамо», – написала Салихова в своем Telegram-канале.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля, первыми сыграют «Ростов» против московского «Динамо».

В минувшем сезоне чемпионом стал "Зенит". Для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал седьмым в истории.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/480

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