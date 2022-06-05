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Сегодня, 20:30

Полоз назвал себя лучшим футболистом сезона РПЛ

Читать «СЭ» в
Дмитрий Полоз.
Фото Артем Гусев/ФК «Ростов»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поставил себя на первое место при выборе лучшего игрока РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» футболистов всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Полоз включил в топ-3 себя, а также полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа и полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Вместе с тем еще 7 из 10 футболистов «Ростова» отдали Полозу первую строчку, а еще один — Хорен Байрамян — поставил на третье место.

«Ростов»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото "СЭ"
«Ростов»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов.
Фото «СЭ»

30-летний форвард провел самый результативный сезон в карьере. В чемпионате-2021/22 нападающий забил 14 голов в 27 матчах и стал вторым бомбардиром лиги. Больше в этом сезоне РПЛ только у Гамида Агаларова из «Уфы» — 19 мячей.

Статистика Полоза — на странице игрока.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».

Дмитрий Полоз
РПЛ
ФК Ростов
10
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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