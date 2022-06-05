Полоз назвал себя лучшим футболистом сезона РПЛ

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поставил себя на первое место при выборе лучшего игрока РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» футболистов всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Полоз включил в топ-3 себя, а также полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа и полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Вместе с тем еще 7 из 10 футболистов «Ростова» отдали Полозу первую строчку, а еще один — Хорен Байрамян — поставил на третье место.

«Ростов»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

30-летний форвард провел самый результативный сезон в карьере. В чемпионате-2021/22 нападающий забил 14 голов в 27 матчах и стал вторым бомбардиром лиги. Больше в этом сезоне РПЛ только у Гамида Агаларова из «Уфы» — 19 мячей.

Статистика Полоза — на странице игрока.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».