Источник: экс-тренер «Монако» Клеман может возглавить «Спартак»

«Спартак» ведет переговоры с бывшим тренером «Монако» Филиппом Клеманом, сообщает Sport24.

По информации источника, 51-летний бельгиец уже встречался со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао, где обсуждалось его возможное назначение. После встречи Клеман взял паузу на обдумывание этого варианта.

Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в феврале 2025 года. До этого тренер возглавлял «Монако», «Брюгге», «Генк» и «Васланд-Беверен».

В качестве тренера Клеман трижды становился чемпионом Бельгии и один раз выиграл Суперкубок страны.