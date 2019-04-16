"Подумал, что именно водитель ударил первым". Охранник ночного клуба - о драке Кокорина и Мамаева

Сергей Козлов, охранник клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Ребята пытались узнать причину, по которой их оскорбили, - сообщил свидетель во время опроса прокурором.

- Кто там стоял?

- Павел (Мамаев), Александр (Кокорин)... Они там стояли. По фамилиям не знаю.

- Откуда их знаете?

- Они - известные люди.

- Парень, который рядом стоял, здесь находится?

- Крайний справа (показывает на Протасовицкого). Кирилл Кокорин вроде подходил, там все вместе были. Небольшой промежуток времени.

- Как они стояли?

- Рядом, все вместе, какие могут быть подробности?

- Что было дальше?

- Я подумал, что водитель оттолкнул или ударил кого-то. Я подумал, что именно он ударил первый. Я не видел, кто и кого бил. С моего ракурса так показалось.

- Видели, как Мамаев бьет?

- Нет. Как за челюсть хватает - тоже нет. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live