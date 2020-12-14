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Подмосковные власти разрешили посещение соревнований с учетом соблюдения требований

11:12

Министр физической культуры и спорта Роман Терюшкин сообщил, что жителям подмосковья с 14 декабря можно будет посещать соревнования при соблюдении необходимых требований, сообщает ТАСС.

В октябре 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране был введен запрет на посещение всех соревнований.

«С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможно с согласования министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роспотребнадзора», — сказал Терюшков.

В Подмосковье 17 декабря состоится матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Также в области выступают клуб по хоккею с мячом «Зоркий», хоккейные команды «Куньлунь», подольский «Витязь» и «Авангард». В Мытищах играет в баскетбольный клуб «Химки».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10248023

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