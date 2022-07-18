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Азмун подал апелляционную жалобу по делу об установлении отцовства

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит

Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал «СЭ» о ходе судебного разбирательства по установлению отцовства и взысканию алиментов.

«Жалоба действительно зарегистрирована, со стороны ответчика [Азмуна] подана апелляционная жалоба. Однако на данный момент пока она судом не принята, документы сейчас рассматриваются. Возможно, у судьи будут какие-то вопросы, пожелания к жалобе. Дальше информация появится также на сайте суда, мы все отслеживаем со своей стороны. Если жалоба будет принята, то нам будет дан срок для предоставления возражений по этой жалобе. Уже дальше дело уйдет в Санкт-Петербургский городской суд на улице Бассейная, и там будет назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы и всех материалов», — сказал Дмитриев «СЭ».

Азмун и девушка по имени Алия начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алии, отправляя на содержание ребенка 12 тысяч рублей в месяц.

Сердар Азмун
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