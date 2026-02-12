Бывший футболист «Рубина» и «Краснодара» будет помогать Гусеву в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», штаб Ролана Гусева в «Динамо» пополнил тренер по физподготовке Андрей Горбанец, который ранее выступал в РПЛ за «Рубин», «Краснодар» и другие клубы.

Последние полтора года 40-летний специалист работал в «Динамо-2». При этом в обратном направлении — из основы во вторую команду — проследовал тренер по физподготовке Иван Карандашов.

Ролан Гусев возглавил «Динамо» в конце декабря 2025 года, с 17 ноября он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина из клуба.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 21 очком.