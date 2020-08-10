Почему судьи часто ошибаются в матчах «Спартака». Ответ руководителя проекта ВАР
10 августа 2020, 21:20
Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин считает, что нет никакой тенденции с ошибками против «Спартака» в матчах чемпионата России.
В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ. Главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых.
— Все моменты, которые происходили в конце прошлого сезона, в начале этого — все они разные. Уверен, что никакой тенденции нет и близко. Где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то против игроков «Спартака» не нарушают. Много дискуссионных моментов, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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