Почему судьи часто ошибаются в матчах «Спартака». Ответ руководителя проекта ВАР

Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин считает, что нет никакой тенденции с ошибками против «Спартака» в матчах чемпионата России.

В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ. Главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых.

— Все моменты, которые происходили в конце прошлого сезона, в начале этого — все они разные. Уверен, что никакой тенденции нет и близко. Где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то против игроков «Спартака» не нарушают. Много дискуссионных моментов, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».