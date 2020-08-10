РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Почему судьи часто ошибаются в матчах «Спартака». Ответ руководителя проекта ВАР

10 августа 2020, 21:20
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин считает, что нет никакой тенденции с ошибками против «Спартака» в матчах чемпионата России.

В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ. Главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых.

— Все моменты, которые происходили в конце прошлого сезона, в начале этого — все они разные. Уверен, что никакой тенденции нет и близко. Где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то против игроков «Спартака» не нарушают. Много дискуссионных моментов, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спартак — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 51945
Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
113
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир