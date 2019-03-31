Почему Эрнандес не играл против "Уфы"? Ответ Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:2) назвал причины, по которым Абель Эрнандес не вышел на поле. Уругвайский форвард не выходил на поле с марта, когда армейцы .

– Что с Абелем Эрнандесом? Он был в заявке, но, как показалось, не разминался.

– В общей группе он провел полторы тренировки, – сказал Гончаренко. – В такой ситуации сложно рассчитывать на то, чтобы получать какие-то минуты. Думаю, что те же Такума и Бийол заслужили право выйти на поле. Эрнандес не травмирован, он только отошел после повреждения. (Андрей Михайлов, Евгений Белоусов)