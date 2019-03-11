По выездным голам "Оренбург" уступает лишь "Краснодару"

Футболисты "Оренбурга" забили 13-й и 14-й голы на чужих полях в текущем сезоне РПЛ в гостевом матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара"​ (2:2). По результативности в выездных встречах подопечные Владимира Федотова​ занимают второе место в премьер-лиги, уступая лишь "быкам" (16 голов).

Игроки "Зенит" и "Локомотива"​ отличились по 12 раз. По домашним голам (18) "Краснодар" делит второе место в "Зенитом", проигрывая только "Арсеналу" (20). "Оренбург" же на стадионе "Газовик" забил всего пять голов – худший результат в премьер-лиге. (Кирилл Бурдаков)

Все о чемпионате России – здесь