Плющенко рассказал об открытии бесплатной футбольной школы для детей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» сообщил об открытии футбольной школы.

«Сын Александр занимается футболом для себя. У него есть тренер. Сейчас у меня план: у меня дома на базе «Ангелы Плющенко» есть поле. Сейчас создаем школу «Союз чемпионов» на Рублево-Успенском шоссе. Кстати, детям даем возможность бесплатно заниматься. Я это все финансирую. Сейчас будет открытие», — сказал Плющенко «СЭ».

Ранее российский фигурист призвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова переходить в европейский клуб.