Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» победу над «Тамбовом» (2:1)

— Это был очень сложный матч на выезде против неуступчивой команды. «Тамбов» хорошо смотрелся в последних играх, набирал очки в гостях. Думаю, победа в Москве над «Спартаком» могла придать им дополнительных положительных эмоций, и сегодня они играли дома. Но «Ахмат» действовал, как настоящая команда, выдержал давление, сумел показать характер и выиграть. Нужно продолжать в том же духе, впереди сложный календарь.

Сегодня играл на непривычной для себя позиции правого полузащитника, было непросто, но вроде справился — где-то подстраховал, были хорошие моменты. Мы идем от матча к матчу. Плотность в таблице сумасшедшая. От 13 до 6 места — 3 очка. Будем стараться брать максимум в каждой игре, а потом посмотрим, где окажемся на финише. (Виталий Айрапетов)