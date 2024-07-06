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Канчельскис: «Четвертьфинал Евро Англия — Швейцария дойдет до серии пенальти»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.

«Почему никто не понимает, что от тренера требуют результат? Мой фаворит — Англия. Теоретически англичане сильнее Швейцарии. А вот как практически смогут реализовать — посмотрим. Будет интересный результативный матч. Скорее всего, игра дойдет до серии пенальти, а там уже выиграет Англия», — сказал Канчельскис ODDS.ru.

Сборные Англии и Швейцарии сыграют в четвертьфинале Евро-2024 в субботу, 6 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
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 - : -
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