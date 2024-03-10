«Оренбург» — «Балтика»: гол гостей отменен из-за офсайда

Форвард «Балтики» Данила Козлов на 8-й минуте отметился голом в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом», однако после помощи ВАР мяч отменили — 0:0.

Джоэль Фамейе принял мяч у линии штрафной и пробил — вратарь Николай Сысуев отразил мяч. Набежавший Козлов сначала добил в перекладину, а затем головой переправил мяч в сетку ворот.

Однако после подсказки ВАР взятие ворот было отменено, так как Файме оказался в офсайде.