«Оренбург» — «Балтика»: гол гостей отменен из-за офсайда
Форвард «Балтики» Данила Козлов на 8-й минуте отметился голом в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом», однако после помощи ВАР мяч отменили — 0:0.
Джоэль Фамейе принял мяч у линии штрафной и пробил — вратарь Николай Сысуев отразил мяч. Набежавший Козлов сначала добил в перекладину, а затем головой переправил мяч в сетку ворот.
Однако после подсказки ВАР взятие ворот было отменено, так как Файме оказался в офсайде.
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|
3
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|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
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|8
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|34-25
|32
|
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|8
|8
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|32
|
6
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|5
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|29
|
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|8
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|25
|
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|20
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|5
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|19-25
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|
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|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
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|13
|19-33
|13
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30 тур
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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