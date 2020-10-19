Питер Одемвингие: «У Мозеса были опасения, но я рассказал, что в России любые проблемы можно решить»

Бывший полузащитник «Локомотива», ряда клубов АПЛ и сборной Нигерии Питер Одемвингие в беседе с «СЭ» рассказал о разговоре с Виктором Мозесом. Накануне новичок «Спартака» сказал, что советовался с Одемвингие по поводу перехода в московский клуб.

— Как вы узнали, что Мозес может перейти в «Спартак»?

— Изначально я узнал о его возможном переходе из прессы. Конечно, я был в курсе ситуации Виктора, что он не хотел куда-то снова уходить в обычную аренду. В «Спартак» он пришел в аренду с правом выкупа.

— Что вы рассказывали ему во время вашей беседы?

— Мы с ним поговорили, я спрашивал, будет ли он рассматривать предложение красно-белых. Он мне высказал маленькие опасения в связи с этим переходом, но я ему рассказал про Москву, про то, что «Спартак» — отличный клуб, который показывает хороший футбол. Плюс рассказал про стадионы в РПЛ, он и сам был на ЧМ, наверное, запомнил все. Думаю, у него остались позитивные впечатления от России. Рад, что в итоге он перешел в «Спартак».

— Были ли у него беспокойства по поводу переезда в Россию в бытовом плане?

— У него молодая семья. Я сказал, что он спокойно может ее перевозить, в Москве есть и английские школы, любые проблемы в России решаются. (Сергей Федоров)