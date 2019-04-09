"Пишите, что говорят свидетели, а не кто во что одет". Кокорин - журналистам

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после сегодняшнего заседания Пресненского суда города Москвы призвал журналистов подробно освещать показания свиделей. Во вторник были заслушаны показания трех человек: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова. Заседание возобновится в среду, 10 апреля.

- Пожалуйста, освещаейте все, как есть, - сказал Кокорин. - Подробно записывайте показания свидетелей. Не кто во что был одет, а что происходило. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!