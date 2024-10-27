«Оренбург» и «Рубин» сыграют в 13-м туре РПЛ 27 октября

Матч 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Рубин» пройдет в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Рубин» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

После 12 туров премьер-лиги «Оренбург» занимал последнее, 16-е место в турнирной таблице с 8 очками. На прошлой неделе в первом матче с главным тренером Владимиром Слишковичем уральцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2). «Рубин» с 15 очками шел седьмым, в предыдущем туре казанцы крупно уступили московскому «Динамо» (0:4).