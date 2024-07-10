Пименов предположил, почему Джикия находится без команды
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о том, что российский защитник Георгий Джикия на данный момент находится без команды.
«Мой знакомый агент Шпинев — может быть, здесь проблема. Миранчук тоже без команды, как и Худяков. Жемалетдинов на просмотре в ЦСКА. Может быть, конкретно с агентом не хотят работать, поэтому ребята без команды. Вадиму здоровья, он пережил инсульт, а ребятам быстрее найти команду. У меня в 29 лет была такая же ситуация — никто не хотел брать даже на просмотр. Возможно, из-за агента — не буду говорить его фамилию», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.
Джикия по окончании сезона покинул «Спартак», футболист провел в московском клубе семь с половиной лет. Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков ушли из «Локомотива».
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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