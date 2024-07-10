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Пименов предположил, почему Джикия находится без команды

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о том, что российский защитник Георгий Джикия на данный момент находится без команды.

«Мой знакомый агент Шпинев — может быть, здесь проблема. Миранчук тоже без команды, как и Худяков. Жемалетдинов на просмотре в ЦСКА. Может быть, конкретно с агентом не хотят работать, поэтому ребята без команды. Вадиму здоровья, он пережил инсульт, а ребятам быстрее найти команду. У меня в 29 лет была такая же ситуация — никто не хотел брать даже на просмотр. Возможно, из-за агента — не буду говорить его фамилию», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Джикия по окончании сезона покинул «Спартак», футболист провел в московском клубе семь с половиной лет. Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков ушли из «Локомотива».

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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