Спортивный директор «Химок» о Вере: «Высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ»
Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов в комментарии для «СЭ» оценил полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру, который в ближайшее время должен стать футболистом подмосковного клуба. Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что полузащитник прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к команде.
«Он высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ. С нашей стороны не было никаких сомнений. Для него это новый вызов и, возможно, более комфортные условия для развития», — сказал Мамедов «СЭ».
Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.
В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» занял 12-е место в чемпионате России.
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3
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4
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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