Пилот и герой России Дамир Юсупов верит в победу «Спартака» в матче 6-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Игра пройдет в Москве в понедельник, 19 августа. При этом летчик ранее объяснил, почему не сможет посетить игру любимой команды.

В субботу перед матчем «Урал» — «Крылья Советов» (1:3) прошла церемония чествования экипажа рейса U6 178 Москва — Симферополь. Командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин ранним утром 15 августа смогли благополучно приземлить самолет с вышедшими из строя двигателями и без шасси на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский после попадания птиц в турбины во время взлета.

«Урал» подарил летчикам и бортпроводникам пожизненные абонементы на «Екатеринбург Арену», чуть позже с такой же инициативой присоединился «Спартак» — когда выяснилось, что герой России Юсупов симпатизирует красно-белым.

— «Спартак» выиграет со счетом 3:1! — широко улыбнулся летчик на вопрос корреспондента «СЭ». (Андрей Сизякин)

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ, начало — 20.00 (мск)