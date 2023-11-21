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Сегодня, 16:30

Петржела: «Третье место в группе — потолок «Зенита» в Лиге чемпионов»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о перспективах питерского клуба в Лиге чемпионов, если бы команда выступала в турнире.

«Зенит» всегда боролся за выход из группы в ЛЧ, но в последнее время делал это безуспешно. Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто этого не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках. Думаю, потолок нынешнего «Зенита» — третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В Лиге чемпионов-2021/22 «Зенит» последний раз выступал в турнире и занял 3-е место в группе, набрав 5 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Источник: РБ Спорт
Властимил Петржела
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
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Агент Гойковича сообщил, что Ренато не уйдет из «Оренбурга» во время зимнего трансферного окна

Источник: Ренан зимой перейдет в европейский клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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