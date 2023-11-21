Агент Гойковича сообщил, что Ренато не уйдет из «Оренбурга» во время зимнего трансферного окна
Футбольный агент Ромео Филипович, представляющий интересы защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, высказался о будущем своего подопечного.
«По Ренато в данный момент нет предложений, он останется в «Оренбурге», — цитирует агента «РБ Спорт».
16 ноября босниец забил единственный гол своей национальной команды в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года против Люксембурга (1:4).
28-летний Гойкович в этом сезоне провел за «Оренбург» 17 матчей и результативных действий не совершил.
Источник: РБ Спорт
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|- : -
|25.11
|15:15
|
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|25.11
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|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
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Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Эдуард Сперцян
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Квинси Промес
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