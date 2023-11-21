Агент Гойковича сообщил, что Ренато не уйдет из «Оренбурга» во время зимнего трансферного окна

Футбольный агент Ромео Филипович, представляющий интересы защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, высказался о будущем своего подопечного.

«По Ренато в данный момент нет предложений, он останется в «Оренбурге», — цитирует агента «РБ Спорт».

16 ноября босниец забил единственный гол своей национальной команды в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года против Люксембурга (1:4).

28-летний Гойкович в этом сезоне провел за «Оренбург» 17 матчей и результативных действий не совершил.