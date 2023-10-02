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Сегодня, 12:28

Петржела считает ошибкой, что «Зенит» не дает молодым игрокам закрепиться в основе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил, что руководство петербургского клуба и тренерский штаб совершают ошибку, не давая шансов молодым игрокам закрепиться в основе.

«Не могу назвать лучшего игрока под моим руководством, потому что была очень сильная тройка: Аршавин, Кержаков, Радимов. Это были самые сильные игроки, когда я работал в «Зените». Сейчас в «Зените» не дают играть молодым — это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола! Под моим руководством начинали играть много молодых футболистов, которые дальше отбирались в сборные. И это было не только в «Зените», а везде, где работал. Для сборной Чехии вырастил много сборников. Нужно давать шанс молодым!» — приводит слова Петржелы Sport24.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. В 10-м туре петербургская команда потерпела поражение от «Оренбурга» (1:3).

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583255-petrzhela-v-zenite-ne-dayut-igrat-molodym-eto-katastrofa-dlya-rossiyskogo-futbola
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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