Петржела прокомментировал возможное назначение Руя Витории в «Спартак»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Руя Витории в «Спартак» в качестве сменщика Доменико Тедеско.
«Сложно сказать, поможет ли он «Спартаку». Португальские тренеры — хорошие специалисты, которые умеют ставить игру. Всё равно «Спартаку» до «Зенита» далеко», — сказал Петржела «СЭ».
В декабре 2020 года 51-летний португалец Руй Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.
(Артем Бухаев)
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