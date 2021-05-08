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Петржела прокомментировал возможное назначение Руя Витории в «Спартак»

15:41
Руй Витория. Фото Instagram
Руй Витория. Фото Instagram
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Руя Витории в «Спартак» в качестве сменщика Доменико Тедеско.

«Сложно сказать, поможет ли он «Спартаку». Португальские тренеры — хорошие специалисты, которые умеют ставить игру. Всё равно «Спартаку» до «Зенита» далеко», — сказал Петржела «СЭ».

В декабре 2020 года 51-летний португалец Руй Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.

(Артем Бухаев)

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