Петржела: «Очень вероятно, что некоторые матчи «Зенит» может и проиграть»

Бывший главные тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящих матчах команды в чемпионате России.

«Зенит» уже чемпион, поэтому он больше не будет играть с такими усилиями. Вполне вероятно, что он даст шанс игрокам со скамейки запасных и задействует весь кадровый состав. Поэтому очень вероятно, что некоторые матчи «Зенит» может и проиграть», — сказал Петржела «СЭ».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербуржцам осталось сыграть в чемпионате России с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».