«Спартак» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак». Игра состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 14.00 мск.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.

После 26 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Химки» идут на 15-й строчке с 17 очками.