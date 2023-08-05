Песьяков: «Хочу, чтобы «Ростов» закончил чемпионат в тройке, но пока не надо рассуждать об этом и гнать лошадей»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о возможности команды бороться за медали чемпионата России.

«Мы будем стараться идти от матча к матчу. Я, конечно, хочу, чтобы мы закончили чемпионат в тройке, улучшили результат прошлого сезона, выиграли медали, до которых немного недотянули в концовке. Но пока не надо рассуждать об этом и гнать лошадей. Давайте хотя бы первый круг отыграем. Может, вы будете спрашивать, почему «Ростов» на 14-м месте идет. Опять же, трансферное окно еще не закончилось. Когда оно закроется, посмотрим, кто как усилился, что к чему, и можно будет о чем-то говорить», — приводит слова Песьякова «Известия».

После двух матчей «Ростов» занимает шестое место в РПЛ, имея в активе 4 очка.