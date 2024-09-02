Первый тренер Соболева: «В «Зените» профессиональные игроки. Не их дело, кого покупает клуб»

Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал новость о том, что российские футболисты недовольны переходом игрока в клуб.

«Не верю в то, что несколько российских футболистов не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Там все профессиональные футболисты. Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра. То у него с психикой проблемы, то с раздевалкой. В «Зените» профессиональные футболисты, они должны выполнять свою работу. Это не их дело, кого покупает клуб. Соболев заиграет в «Зените», — приводит слова Горбунова «РБ Спорт».

По информации Евро-футбол.ру, подобный инцидент действительно произошел в раздевалке, но носил шуточный характер. А председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев подчеркнул, что проблем в раздевалке у команды нет.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.