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Колосков: «Решение о переходе РФС в АФК нужно отложить на полгода»

Колосков считает, что решение о переходе РФС в АФК необходимо отложить как минимум на полгода
Виталий Косик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола необходимо отложить как минимум на полгода.

«Перед нами очень непростой вопрос. Это историческое решение, которое никак нельзя принимать второпях. Десятилетия наш футбол находился в УЕФА, а теперь нам предлагают перейти в Азию. Лично я сейчас не принимал бы никакого решения. Отложил бы его на полгода до окончательной проработки. Спокойно провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Поговорил бы с ФИФА, УЕФА, Азиатской конфедерацией футбола. Выяснил, ждут ли нас там, понял все последствия этого шага. С глобальной точки зрения эта отсрочка ничего не изменит. Зато ясности станет гораздо больше», — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru.

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://betonmobile.ru/koloskov-reshenie-o-perehode-rfs-v-afk-nuzhno-otlozhit-na-polgoda
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