Первый тайм матча «Акрон» — «Ростов» полностью доигран. Судью подставили организаторы трансляции

По истечении третьей добавленной минуты первого тайма матча 22-го тура чемпионата России «Акрон» — «Ростов» судья Павел Шадыханов дал свисток и отправил команды на перерыв. Хотя на телехронометре значилось, что к основному времени добавлены не три, а четыре минуты. На самом деле рефери поступил верно, а его подставили организаторы телетрансляции.

Телехронометр был запущен правильно, однако затем случился сбой. Время матча не показывалось на телеэкране. А когда данные появились, они отставали от реального времени примерно на одну минуту: хронометр показывал третью минуту, хотя уже шла четвертая.

Именно поэтому в конце первого тайма возникла разница в одну минуту между показаниями секундомера судьи и телехронометра. Но на самом деле Шадыханов все сделал правильно. Его вины нет.