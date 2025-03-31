Бубнов ответил Дзюбе на совет принимать таблетки: «Возьмите меня на стрелку. Он будет заикаться до последних дней»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на критику со стороны нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба в интервью Sport24 отреагировал на возвращение Бубнова в эфир. Форвард посоветовал бывшему игроку сборной СССР «вовремя принимать таблетки».

В том же интервью Дзюба пригрозил своим критикам личной встречей. «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах», — заявил футболист.

Бубнов в эфире нового выпуска на Youtube-канале «Коммент.Шоу» предложил Геничу, который также находился в студии, взять его с собой.

«Если пойдете, меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки. Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен. Когда тебя на стрелку пригласят, Костя, возьми меня», — сказал Бубнов.