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Бубнов ответил Дзюбе на совет принимать таблетки: «Возьмите меня на стрелку. Он будет заикаться до последних дней»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на критику со стороны нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба в интервью Sport24 отреагировал на возвращение Бубнова в эфир. Форвард посоветовал бывшему игроку сборной СССР «вовремя принимать таблетки».

В том же интервью Дзюба пригрозил своим критикам личной встречей. «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах», — заявил футболист.

Бубнов в эфире нового выпуска на Youtube-канале «Коммент.Шоу» предложил Геничу, который также находился в студии, взять его с собой.

«Если пойдете, меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки. Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен. Когда тебя на стрелку пригласят, Костя, возьми меня», — сказал Бубнов.

Артем Дзюба.Откровенный Дзюба: восхищается Карпиным, подкалывает Кержакова и советует таблетки Бубнову

Источник: «Коммент.Шоу»
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Александр Бубнов
Артем Дзюба
Константин Генич
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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