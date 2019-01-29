Первый день Коне в "Арсенале": коридор для новичков и интенсивная тренировка

Защитник сборной Буркина-Фасо Бакари Коне провел первый тренировочный день на сборе "Арсенала", с которым накануне подписал контракт. 30-летний экс-футболист "Лиона" и "Малаги" перешел в тульский клуб на правах свободного агента после разрыва соглашения с турецким "Анкарагюджю".

Команда Игоря Черевченко на втором сборе в Белеке продолжает интенсивные занятия, увеличивая число упражнений с мячом. На утренней тренировке Коне представили арсенальцам, после чего его ждал традиционный ритуал – пробежка через коридор из партнеров. И на первом занятии, и на вечернем центральный защитник работал в общей группе.

- Очень хороший тренировочный день, достаточно интенсивный. И это здорово, - заметил Коне. (Артем Агапов)

Бакари Коне в тульском "Арсенале" pic.twitter.com/lyKkIPexuR – Artem Agapov (@artagap) 29 января 2019 г.

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